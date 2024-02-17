Ирина Хавронина: «Мы довольны тем, как скатались за этот год. Работы еще очень много, нам предстоит напряженное межсезонье»

Танцевальный дуэт завоевал бронзу турнира. «Это наш лучший результат по сезону, баллами довольны. Мы довольны тем, что у нас вышло по сезону, как мы скатались за этот год, работы еще очень много, нам предстоит напряженное межсезонье, потому что будем еще больше скатываться, в каких-то неудобных упражнениях будем еще больше притираться», – сказала Хавронина.