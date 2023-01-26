Журова призвала российских спортсменов не унижаться после заявления МОК о допуске

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что последнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов приведет к расколу среди болельщиков в стране.
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что последнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов приведет к расколу среди болельщиков в стране.
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