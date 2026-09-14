Китайские корпорации, наравне с западными, выкупили огромное количество украинской территории, поэтому Пекин должен принимать участие в решении судьбы «незалежной».
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