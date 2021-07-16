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«Орскнефтеоргсинтез» предлагает выплаты и выходные дни сотрудникам за вакцинацию

«Орскнефтеоргсинтез» предлагает выплаты и выходные дни сотрудникам за вакцинацию

Персоналу производственной площадки назначены единовременные выплаты в размере 2 000 рублей. Работникам заводоуправления, дирекции крупных проектов и специалистам отдела технического надзора назначается дополнительный выходной день за вакцинацию.

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