«Орскнефтеоргсинтез» предлагает выплаты и выходные дни сотрудникам за вакцинацию

Персоналу производственной площадки назначены единовременные выплаты в размере 2 000 рублей. Работникам заводоуправления, дирекции крупных проектов и специалистам отдела технического надзора назначается дополнительный выходной день за вакцинацию.
Персоналу производственной площадки назначены единовременные выплаты в размере 2 000 рублей. Работникам заводоуправления, дирекции крупных проектов и специалистам отдела технического надзора назначается дополнительный выходной день за вакцинацию.
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