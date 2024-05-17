Киев пытался атаковать гражданскую инфраструктуру Краснодарского края

Киев предпринял попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Кубани. Как сообщили РИА «Новый День» в Оперативном штабе Краснодарского края, силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников над Новороссийском.
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