Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Кошки доставляли еду и лекарства, перевозили медицинские принадлежности Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила жителям города, что роботы-курьеры, функционирующие в трех столичных стационарах с ноября 2023 года, выполнили уже почти 30 тыс.