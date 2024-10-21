Минобороны: российские десантники заняли опорный пункт в Курской области

ВС РФ уничтожили группу украинских боевиков Бронегруппа российских десантников ликвидировала в Курской области группу украинских боевиков, в результате чего заняла опорный пункт, сообщили в Министерстве обороны России.
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