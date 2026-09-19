Agnez Mo: 'Reacher' assassins are 'strong, dangerous and calculating'

"Reacher" Season 4, based on Lee Child's book, "Gone Tomorrow," aired this week on Prime Video. It stars Alan Ritchson, Agnez Mo and Anggun.
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