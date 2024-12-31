ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Владимир Владимирович разослал поздравления.
Подарков не будет. Вы плохо себя вели в этом году...
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Гулька
Почему это только Турция с Египтом? Остались КНДР, Вьетнам, ОАЭ, Марокко, Шри Ланка...
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Плохо себя вела, а эл. энергия за дарма и 5,2 миллиарда на 2025 год отложено, для Абхазской стороны..
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2 час.
Владимир Алтайцев
а зачем подонка алиева поздравили?
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1 час.
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