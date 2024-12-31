Подарков не будет. Вы плохо себя вели в этом году...

Почему это только Турция с Египтом? Остались КНДР, Вьетнам, ОАЭ, Марокко, Шри Ланка...

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валерий двойнишников

Плохо себя вела, а эл. энергия за дарма и 5,2 миллиарда на 2025 год отложено, для Абхазской стороны..