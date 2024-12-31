ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Подарков не будет. Вы плохо себя вели в этом году...

Подарков не будет. Вы плохо себя вели в этом году...

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Владимир Владимирович разослал поздравления.

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Комментарии
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Гулька
Почему это только Турция с Египтом? Остались КНДР, Вьетнам, ОАЭ, Марокко, Шри Ланка...
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а  зачем  подонка алиева  поздравили?
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