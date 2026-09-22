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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Соболев в 7 раз лучше и полезнее Аугусто. «Зенит» потратил на трансферы большие суммы – Жерсон, Аугусто. Трансферы «Краснодара» более успешные в последнее время». Хомуха о бразильце

Бывший полузащитник « Зенита » Дмитрий Хомуха раскритиковал клуб за покупку нападающего Фелипе Аугусто.

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