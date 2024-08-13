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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Петрокуб» в гостях у «Нью Сэйнтс», «Аякс», «Кривбасс» и минское «Динамо» проведут свои матчи в четверг

Во вторник валлийские «Нью Сэйнтс» примут молдавский «Петрокуб».  В среду латвийская РФШ сыграет с «УЭ Санта-Колома» из Андорры.

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