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Кавай Ленард планирует дебютировать в сезоне в субботу в матче против «Атланты»

Звездный форвард «Клипперс» планирует выйти на площадку в субботнем домашнем матче против «Атланты» в «Интуит Доуме».

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