Семак о своем сравнении с Романцевым после шестого чемпионства "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги регулярного чемпионата Российской премьер-лиги, который позволил его команде обогнать бывшего наставника "Спартака" Олега Романцева по количеству чемпионских титулов.
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