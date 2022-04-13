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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 апреля 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 апреля 2022 года

Энергетический прогноз на тринадцатое число четвёртого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1257 =«Ведать» означает не просто знать - это слово подразумевает проникновение внутрь Знания, в его сокровенный смысл = В основе Мироздания лежит доядерная и ядерная физика Творца, в том числе химических и биологических процессов = Всё создаётся на основе Закона и действует по Закону, а что не подчиняется данной закономерности, уничтожается = Главное, позволяй людям приходить к тебе, а событиям - случаться; они случаются с тобой не просто так… ="Говорят, старость - это закат возраста.

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