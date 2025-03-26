Скандальный муфтий может сбежать в Британию. Неожиданные подробности из жизни: "А вы верите в такие случайные совпадения?"

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Царьград Фото: Anton Velikzhanin/Globallookpress Вскрылись неожиданные подробности из жизни скандально известного муфтия.

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Комментарии
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Alex Nемо
Внутри МКАД, правда там трудно назвать мусульман коренным населением...
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3 час.
Борис Леонтьев
Муфтий должен быть арестован и водворён в тюрьму пожизненно.
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2 час.
Владимир Гордиенко
Как в тёмные времена(&quot;средние века&quot;.....) христианство превратилось в инструмент ублюдков утешать плотские радости, так и ислам, дьявол сделал своей любимой игрушкой в последние времена......
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44 мин.
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