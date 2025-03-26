Скандальный муфтий может сбежать в Британию. Неожиданные подробности из жизни: "А вы верите в такие случайные совпадения?"

Муфтий должен быть арестован и водворён в тюрьму пожизненно.

Владимир Гордиенко

Как в тёмные времена("средние века".....) христианство превратилось в инструмент ублюдков утешать плотские радости, так и ислам, дьявол сделал своей любимой игрушкой в последние времена......