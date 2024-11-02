Диетолог Семирядов рассказал о неожиданной опасности воды из бутылок

Эксперт рекомендовал отказаться от ее употребления. 123RF/legion-media.ruДиетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов поделился рекомендациями о том, какие продукты лучше исключить из рациона ради сохранения здоровья.
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