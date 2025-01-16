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Царьград

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Россия и Иран усиливают многополярность в мире: Слуцкий о партнёрстве

Россия и Иран усиливают многополярность в мире: Слуцкий о партнёрстве

Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, заявил в интервью IRNA, что Россия и Иран играют ключевую роль в создании многополярного мира, готовясь подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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