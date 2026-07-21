Динамика курса рубля и новые решения Банка России

Банк России установил официальные курсы иностранных валют. Согласно опубликованным данным регулятора, российская валюта продемонстрировала укрепление к американскому доллару и евро, однако немного уступила позиции китайскому юаню.
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