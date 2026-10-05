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Газета.ру

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Политолог Рар: поездка в Киев не помогла Мерцу разобраться с проблемами в ФРГ

Политолог Рар: поездка в Киев не помогла Мерцу разобраться с проблемами в ФРГ

Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев был положительно воспринят частью немецких СМИ и общественности, однако вряд ли это поможет ему решить внутриполитические проблемы.

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