В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году

В Чечне планируют запустить производство «Джихад-машины» для СВО в 2024 году Серийное производство «Джихад-машины» для нужд специальной военной операции (СВО) планируют запустить в 2024 году на базе завода «Чеченавто».
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