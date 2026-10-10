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В Киеве после российских ударов возмездия остановилось метро и начались перебои с водой и светом

В Киеве после российских ударов возмездия остановилось метро и начались перебои с водой и светом

КИЕВ, 10 октября, ФедералПресс. В субботу, 10 октября, в украинской столице фиксируют отключения электричества и перебои с водой после атак российской армии на связанные с ВСУ объекты.

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