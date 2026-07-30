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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карло Анчелотти: «Бразилию критиковали за то, что мы владели мячом меньше, чем Норвегия. У нас футболисты не подходят для такой игры. С Винисиусом и Рафиньей нужно действовать вертикально»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями о проблемах национальной команды. Южноамериканская сборная проиграла команде Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026 .

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