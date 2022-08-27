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Патриотические сборы «Уральский десант» для юнармейцев продолжаются в Екатеринбурге

Патриотические сборы «Уральский десант» для юнармейцев продолжаются в Екатеринбурге

Сборы, посвященные памяти Героя России гвардии капитана Виктора Романова, проводят представители военного духовенства Центрального военного округа совместно с руководством военно-патриотического клуба «Уральские медведи».

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