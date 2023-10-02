Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области до конца 2023 года

До конца года планируется приобретение 206 автобусов для 32 муниципалитетов региона. Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещание дал поручение районам области ускорить проведение конкурсных процедур.
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