Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну и хрен с ними. Зато Монголия, Северная Корея и Китай только наращивают темпы по импорту.....................Недружественная Я...
  • Надежда Никитина
    В интернете врать не проблема.Полковник Сергей ...
  • Vitalich
    В каком полку служили , мадам, у меня 34 года выслуги, так на всякий случайПолковник Сергей ...

Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области до конца 2023 года

Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области до конца 2023 года

До конца года планируется приобретение 206 автобусов для 32 муниципалитетов региона. Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещание дал поручение районам области ускорить проведение конкурсных процедур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх