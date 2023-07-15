Какое влияние окажет ретроградная Венера 2023 и какие кардинальные перемены принесет Алёна ЮрьеваРетроградное движение планеты Венера является важным астрологическим событием, которое может оказать значительное влияние на нашу жизнь и отношения.
Какое влияние окажет ретроградная Венера 2023 и какие кардинальные перемены принесет Алёна ЮрьеваРетроградное движение планеты Венера является важным астрологическим событием, которое может оказать значительное влияние на нашу жизнь и отношения.
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