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  • svetlana
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Какое влияние окажет ретроградная Венера 2023 и какие кардинальные перемены принесет

Какое влияние окажет ретроградная Венера 2023 и какие кардинальные перемены принесет

Какое влияние окажет ретроградная Венера 2023 и какие кардинальные перемены принесет Алёна ЮрьеваРетроградное движение планеты Венера является важным астрологическим событием, которое может оказать значительное влияние на нашу жизнь и отношения.

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