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Дилемма Соломоновых Островов

Дилемма Соломоновых Островов

ГЕГЕМОНОВЫ ОСТРОВА          Анастасия Толоконина Как США и Китай используют Соломоновы Острова в качестве опоры для защиты своих интересов 18 апреля стало известно, что на этой неделе координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии Дэниел Критенбринк прибудут с визитом на три тихоокеанских острова: Фиджи, Папуа-Новую Гвинею и Соломоновы Острова, причем последнее государство представляет особый интерес.

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