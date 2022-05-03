Дилемма Соломоновых Островов

ГЕГЕМОНОВЫ ОСТРОВА Анастасия Толоконина Как США и Китай используют Соломоновы Острова в качестве опоры для защиты своих интересов 18 апреля стало известно, что на этой неделе координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии Дэниел Критенбринк прибудут с визитом на три тихоокеанских острова: Фиджи, Папуа-Новую Гвинею и Соломоновы Острова, причем последнее государство представляет особый интерес.