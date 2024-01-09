На вооружение ВМС КСИР Ирана принят головной ракетный катамаран типа «Шахид Абу Махди»

Вскоре после появления у Корпуса стражей исламской революции первого крупного ракетного катамарана типа «Шахид Сулеймани» на вооружение ВМС КСИР Ирана был принят головной ракетный катамаран типа «Шахид Абу Махди».
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