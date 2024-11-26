Как виски погубил судно. Трагедия «Green Hill Park»

Столб дыма над центром Ванкувера от горящего «Green Hill Park»6 марта 1945 года центр портового города Ванкувер, расположенного на тихоокеанском побережье Канады, потрясла серия мощных взрывов.
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