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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Монако» и «Брюгге» Клеман возглавил «Рейнджерс»

Экс-тренер «Монако» и «Брюгге» Клеман возглавил «Рейнджерс»

49-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на 3,5 года. Он стал 19-м главным тренером в истории шотландского клуба.

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