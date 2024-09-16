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Копать грядки осенью или это сделать весной? Опытные дачники объясняют, стоит ли перекапывать участок

Копать грядки осенью или это сделать весной? Опытные дачники объясняют, стоит ли перекапывать участок

Копать грядки осенью или это сделать весной? Опытные дачники объясняют, стоит ли перекапывать участок Ольга БезродняяСреди садоводов возникает все больше вопросов о том, стоит ли перекапывать грядки осенью или лучше оставить это на весну.

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