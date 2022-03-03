Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...
  • Сергей Рузманов
    Живот прихватило или испугалась сибирских морозов?Тереза Йохауг отк...
  • Сергей Рузманов
    Успели обкуриться в перерыве?Сборная Нидерланд...

Дэн Харди – о разнице между Масвидалем и Ковингтоном: «Колби здесь просто для работы и денег. Хорхе же будет драться с ним хоть на улице»

Бывший комментатор UFC и экс-боец Дэн Харди высказался о Колби Ковингтоне и Хорхе Масвидале, чей бой возглавит грядущий турнир UFC 272.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх