Windows 12 выйдет в 2024 году и будет обновляться до четырех раз в год

Как пишет ресурс Windows Central со ссылкой на «свои источники», Microsoft меняет стратегию выпуска новых версий ОС Windows и обновлений.
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