Салехардская «Ямал-Арена» готова более чем на 50%

В здание строящегося спортивного комплекса «Ямал-Арена» в Салехарде запустили тепло. Это позволило продолжить необходимые работы, рассказали на официальной странице в соцсетях департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
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