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Мода и Шоу-бизнес

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Продюсер Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

Продюсер Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, приговоренный в 2020 году к 23 годам за сексуальные домогательства к женщинам, и у которого в октябре диагностировали рак костного мозга, подал в суд на Нью-Йорк за медицинскую халатность, сообщает агентство Associated Press.

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