Продюсер Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, приговоренный в 2020 году к 23 годам за сексуальные домогательства к женщинам, и у которого в октябре диагностировали рак костного мозга, подал в суд на Нью-Йорк за медицинскую халатность, сообщает агентство Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии