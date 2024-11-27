Продюсер Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, приговоренный в 2020 году к 23 годам за сексуальные домогательства к женщинам, и у которого в октябре диагностировали рак костного мозга, подал в суд на Нью-Йорк за медицинскую халатность, сообщает агентство Associated Press.