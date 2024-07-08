Avia.pro - СМИ Новая мечта — старая история Ах, Таджикистан! Земля гор и чистых рек, где каждый третий мечтает об одном: уехать туда, где жизнь кажется слаще, где нет постоянных проверок и где деньги текут рекой.
Неожиданный итог: Таджики покидают Россию ради Германии и сталкиваются с проблемами
Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Ишак таджик мастахуй насрало ваш удел вонючий кишлак. Там рахмону качай права и устраивай майдан. Грязножопые немытые ишаки ежайте в вонючий европейский сортир.
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4 час.
ЛТ
Лена Тишина
Всё бы хорошо бы...но. кто в основном едет? Те, от которых Азия рада избавиться! Вот в этом и вся беда. Нищий не поедет из-за отсутствия денег. Ау криминала деньги всегда есть!
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Этих "гостей" после их ржавой "политики" по отношению и к России и народу России со всеми агрессивными преступлениями "рады" только морду "начистить", в Германии давно поняли, что среднеазиаты это бомба, которая взрывается где ни попадя. Эта орда с наглухо отшиблинным сознанием никогда не придёт к осознанию, что так преступать закон нигде нельзя, ни в какой стране!!! Но этим разве донесешь, они же дикие, и действуют в стае, трое , четверо, да 10 на одного русского напасть, ограбить, убить им не составляет никакого труда, и нет ни совести и вообще ничего!!! А коль так, с ними не нужно разговаривать, их просто нужно заставить ВЛАСТИ , чтобы их здесь не было, а если власть, положит БОЛТ, ТО ЭТОТ БОЛТ ВОЗЬМЕТ НАРОД!!!
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33 мин.
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