Неожиданный итог: Таджики покидают Россию ради Германии и сталкиваются с проблемами

МП

Михаил Пантюхин

Этих "гостей" после их ржавой "политики" по отношению и к России и народу России со всеми агрессивными преступлениями "рады" только морду "начистить", в Германии давно поняли, что среднеазиаты это бомба, которая взрывается где ни попадя. Эта орда с наглухо отшиблинным сознанием никогда не придёт к осознанию, что так преступать закон нигде нельзя, ни в какой стране!!! Но этим разве донесешь, они же дикие, и действуют в стае, трое , четверо, да 10 на одного русского напасть, ограбить, убить им не составляет никакого труда, и нет ни совести и вообще ничего!!! А коль так, с ними не нужно разговаривать, их просто нужно заставить ВЛАСТИ , чтобы их здесь не было, а если власть, положит БОЛТ, ТО ЭТОТ БОЛТ ВОЗЬМЕТ НАРОД!!!