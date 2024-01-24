Почему сейчас распространять слухи можно, а раньше было нельзя?

В 1941 всесоюзный староста Михаил Калинин подписал указ, согласно которому распространители «ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» карались заключением в тюрьму на срок от 2 до 5 лет — это при условии, что они распространяли слухи по своей глупости, а не по злому умыслу, прямо работая на немцев.