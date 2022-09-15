В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее в видеозаписи

Генассамблея ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли президенту Украины Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает «РИА Новости» со ссылкой на офис председателя Генассамблее.
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