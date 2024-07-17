Вячеслав Фетисов: «Посыл о лишении США права проводить Олимпиады – интересный. Америка давно превышает полномочия в мировом спорте, и не только в нем»

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Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что Антидопинговое агентство США (USADA) могут лишить статуса соответствия – это будет означать, что страна не сможет принимать Олимпийские игры.