Вячеслав Фетисов: «Посыл о лишении США права проводить Олимпиады – интересный. Америка давно превышает полномочия в мировом спорте, и не только в нем»

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что Антидопинговое агентство США (USADA) могут лишить статуса соответствия – это будет означать, что страна не сможет принимать Олимпийские игры.
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