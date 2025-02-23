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«Искандеры» уничтожили командование ВСУ и советников НАТО в Кривом Роге

«Искандеры» уничтожили командование ВСУ и советников НАТО в Кривом Роге

Российские «Искандеры-М» уничтожили здание в Кривом Роге, в котором шло совещание командного состава ВСУ и иностранных советников, 23 февраля сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

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