Жители Кургана жалуются на сильный неприятный запах и дым

В Кургане ощущается сильный запах гари, исходящий с Шуховского полигона. Об этом сообщает URA.RU. По словам местных жителей, запах ощущается особенно сильно со стороны ТРЦ «ГиперСити» и распространяется в сторону центра города.
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