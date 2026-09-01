Лидер немецкой СвДП призвал пригрозить России поставками ракет Taurus

Глава Свободной демократической партии Вольфганг Кубикки заявил, что Берлин должен предупредить Москву о возможной передаче Украине дальнобойных ракет в ответ на "гибридные угрозы".
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