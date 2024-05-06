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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли

Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ. «Даллас» одолел «Вегас» в серии 1-го раунда (4-3) и теперь сыграет с «Колорадо».

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