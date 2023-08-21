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Зеленский: Греция может передать Украине «противовоздушный щит», что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность

Зеленский: Греция может передать Украине «противовоздушный щит», что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность

Туры Зеленского «с протянутой рукой» превращаются в нечто постоянное и незыблемое. Уже фактически все «партнёры» главы киевского режима отлично уяснили, что если к ним с визитом собирается нагрянуть пан Зеленский, значит, будет что-то просить.

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