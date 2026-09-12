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FiNE NEWS

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Российские инженеры разработали модульную станцию управления дронами с дальностью до 45 км

Российский научно-производственный центр «Сварог» приступил к выпуску модульной наземной станции управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) под обозначением НСУ 4.

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