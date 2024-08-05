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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СВР предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию»

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении.

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