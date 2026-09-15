Актриса Ирина Безрукова призналась, что 20 лет не брала больничные

Известная российская актриса Ирина Безрукова в эфире радио «Комсомольская правда» впервые прокомментировала тяжелую травму, из-за которой была вынуждена взять больничный лист.
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