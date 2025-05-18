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Главный «расследователь» провокации со сбитым над Донбассом в 2014 году «Боингом» покончил с собой

Главный «расследователь» провокации со сбитым над Донбассом в 2014 году «Боингом» покончил с собой

Опасный свидетель    Как сообщил британский информационный портал Grayzone, в голландской тюрьме скончался Даниэль Ромейн, который руководил скандальным расследованием катастрофы MH17.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Вот ведь интересно, а почему, действительно, &quot;западные СМИ почему-то неожиданное «самоубийство» человека, причастного к расследованию самых скандальных инцидентов последних лет, почему-то вообще проигнорировали&quot;? Премьер-министр Малайзии посетил с официальным визитом в Россию 13 мая. Были встречи с Путиным и главой правительства М. Мишустиным «с целью укрепления дружбы между Малайзией и Россией и начала нового сотрудничества в различных стратегических областях». Про инцидент с &quot;Боингом&quot; - ни слова.
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