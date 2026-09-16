Страна и люди
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Страна и люди

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Чтобы бензин дешевел - надо меньше ездить

Чтобы бензин дешевел - надо меньше ездить

Американцам следует меньше ездить на автомобилях, если они хотят, чтобы цены на бензин снизились (с) министр энергетики США Крис РайтПредставляю, какой бы разрыв пятых точек бы у нас, если бы кто-то из правительства у нас так набросил.

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