Чтобы бензин дешевел - надо меньше ездить

Американцам следует меньше ездить на автомобилях, если они хотят, чтобы цены на бензин снизились (с) министр энергетики США Крис РайтПредставляю, какой бы разрыв пятых точек бы у нас, если бы кто-то из правительства у нас так набросил.
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