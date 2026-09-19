Путин поручил провести эксперимент с перевозками для удаленных пунктов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» провести в Москве и шести регионах пилотный проект с пассажирскими перевозками по запросу для жителей малонаселенных и удаленных сел и деревень.