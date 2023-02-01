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Коби Уайт быстрее всех в истории «Чикаго» достиг отметки в 500 трехочковых за карьеру

Разыгрывающий «Чикаго» Коби Уайт во время матча против «Клипперс» (103:108) забросил 500-й трехочковый за карьеру.

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